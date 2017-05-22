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Новости Сирии
Сирия: Москва считает удар коалиции в Ат-Танфе нарушением международного права

Сирия: Москва считает удар коалиции в Ат-Танфе нарушением международного права

10:34  22 Мая 2017
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Сирия: Москва считает удар коалиции в Ат-Танфе нарушением международного права

Москва, 22 мая. Российская сторона установила, что удар коалиции под руководством Вашингтона в Ат-Танфе был не по военным Сирийской Арабской Республики, однако Москва все же считает данные действия нарушением международного права. Об этом сегодня сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков. 

«Речь в любом случае шла не о сирийских правительственных силах, но это не отменяет и никак не влияет на нашу принципиальную оценку произошедшего», — отметил Рябков.

Он также напомнил, что позиция российской остается неизменной, а «Вашингтон снова грубо нарушил нормы международного права и осуществил применение силы в отношении независимой страны».  

#сша #сирия #рябков
Дана Балан
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