Трамп заставит Израиль и Палестину договариваться

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Иерусалим, 22 мая. Израиль сделал несколько экономических уступок Палестине перед визитом президента США Дональда Трампа. В частности, военно-политический кабинет Израиля одобрил экономические меры, которые упростят жизнь на территории Палестинской автономии, передает агентство Reuters.

Отмечается, что в уступки Израиля войдут возможность строительства промышленных зон в северной и южной части берега Иордана. Власти также пообещали обеспечить круглосуточную работу пограничного перехода между Палестинской автономией и Иорданией.

Кабмин проголосовал за создание комитета, который будет изучать вопрос о легализации поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан. В понедельник, 22 мая, Дональд Трамп совершит двухдневный визит в Израиль и Палестину. Политик обещал привести две страны к миру, не уточняя, как именно он это сделает, передает «Политэксперт».