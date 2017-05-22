Порошенко объявил войну «паразитам»: к чему приведет обязательное декларирование доходов на Украине

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Кабинет министров Украины одобрил основные положения так называемой «социальной реформы», призванной заставить не только местных чиновников, но и рядовых жителей страны ежегодно подавать в налоговые службы отчеты о полученных доходах. В свою очередь, фискальные структуры будут отслеживать соответствие прибыли отдельно взятого гражданина его расходам.

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, нововведение позволит дополнительно привлечь в казну сотни миллионов гривен и наказать уклоняющихся от уплаты налогов украинцев. Независимые эксперты подвергли упомянутое нововведение критике и назвали его очередным нарушением основных гражданских свобод, практикуемым официальным Киевом. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.

Описывая на заседании правительства перспективы тотального декларирования доходов на Украине, Гройсман попытался быть предельно лаконичным.

«Перед законом все равны: и высокопоставленные чиновники, и простые труженики, — отметил, в частности, глава украинского кабмина. — Если налоговую декларацию заполняет президент, почему ее не могут заполнить, например, рабочий или клерк?»

Идею поддержали в соответствующих ведомствах. Так, в украинском министерстве финансов уже подсчитали, что подача указанных фискальных документов «выведет на чистую воду» не только гастарбайтеров, нелегально работающих в Российской Федерации, Польше и Чехии, но и неплательщиков по банковским кредитам и даже должников по услугам ЖКХ. Но наиболее громко свой восторг по этому поводу выразили активисты «патриотических организаций», включая запрещенные в РФ националистические группировки «Правый сектор»* и «Тризуб Степана Бандеры», а также ряд относительно мелких радикальных группировок.

«Теперь мы точно будем знать, кто получает деньги из враждебных нам государств и паразитирует на украинском государстве, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН участник полувоенизированной группы «Самооборона» (Киевская область) Орест. — Со скрывающими от собратьев доходы украинцами проведем воспитательную работу».

На вопрос, какими именно методами эта работа будет осуществляться, Орест предпочел не отвечать.

Впрочем, если упомянутые украинские «патриоты» с подачи того же кабмина решили вести борьбу с «сокрытием доходов», начинать нужно будет с самых верхов. На днях стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции на Украине (НАПК) удалило со своего сайта электронные декларации, около года назад заполненные чиновниками генпрокуратуры и минобороны. Впоследствии выяснилось, что НАПК сделало это по прямому указанию главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. А спикер Верховной рады Андрей Парубий категорически отказался рассмотреть предложение парламентской оппозиции об обнародовании деклараций ряда украинских народных депутатов.

«Сейчас это нецелесообразно», — резюмировало руководство Рады.

«В конечном итоге, снова пострадает обыватель, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей европейский наблюдатель Къяртан Селнес. — Его, если так можно выразиться, действующая власть «возьмет на карандаш»: будет непосредственно контролировать все финансовые поступления граждан. Это крайне важно для всех структур украинской власти, включая спецслужбы. Но вот ведь в чем дело — Киев явно не сможет заставить декларировать свои доходы пенсионеров и инвалидов, а возвратившиеся из АТО военнослужащие уже сегодня грозят команде Порошенко — Гройсмана акциями неповиновения. Последнюю категорию граждан правительству явно не следует списывать со счетов».

С этим мнением согласен и экономист, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В интервью журналистам он подчеркнул, что «всеобщее декларирование доходов» внедряется для уменьшения количества лиц, получающих субсидии и материальную помощь.

«Государство хочет максимально снять с себя социальные обязательства, — констатировал, в частности, эксперт. — Перед тем, как практиковать такое декларирование, необходимо, чтобы представители власти перестали выводить деньги в офшоры».

Впрочем, к подобным высказываниям команда Порошенко — Гройсмана прислушиваться явно не намерена. Если план украинского кабмина будет воплощен, уже к концу нынешнего года всех работоспособных жителей страны заставят отчитаться об имеющихся у них в наличии финансовых средствах. Судьбу собственных отчетов киевские небожители снова будут решать по-своему.

* Организация запрещена на территории РФ.