Стало известно, почему гендиректору Ford грозит отставка

В закладки

Скопировать

Дирборн (штат Мичиган, США), 22 мая. Генерального директора американской автомобильной компании Ford Motor Co. Марка Филдса отправят в отставку. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на свой источник.

По данным издания, рокировка может произойти по причине потери доверия к Филдсу со стороны председателя совета директоров концерна Билла Форда.

Ожидается, что его место займет Джеймс Хэкетт, который на сегодняшний день руководит Ford Smart Mobility — «дочкой» концерна, которая занимается инновационными технологиями и разработками.

Напомним, в прошлом месяце компания Tesla стала второй по стоимости американской компанией, которая обошла на повороте Ford.