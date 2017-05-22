Сирия сегодня: флаг над Хомсом, США убивают в Ракке, теракт в Идлибе, Трамп рвется воевать с ИГ

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Сирия сегодня, 22 мая. Хомс окончательно освобожден от боевиков — над кварталом Аль-Ваэр поднят сирийский флаг; коалиция во главе с США убивает мирных сирийцев в Ракке, кровавые разборки между террористами в Идлибе; Трамп и 55 мусульманских стран готовы воевать с ИГИЛ* в Сирии и Ираке.

Хомс свободен!

Итак, битва за город Хомс — центр одноименной провинции — закончена. Последний квартал Аль-Ваэр, в котором еще находились террористы, в результате договоренностей мирным путем перешел под полный контроль правительственных сил Сирии. Над центральной площадью квартала поднят государственный флаг Сирии, сообщает сирийский источник Федерального агентства новостей.

Торжественная церемония поднятия флага над кварталом Аль-Ваэр проводилась при участии губернатора провинции Хомс Талала Барази.

Жители квартала с радостью восприняли весть об окончательном уходе боевиков из Хомса, горожане поздравляли друг друга с освобождением и с надеждой на начало мирной жизни, сообщает источник ФАН.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в воскресенье квартал Аль-Ваэр в Хомсе покинула последняя группа боевиков вместе со своими семьями — всего более двух с половиной тысяч человек. По договоренности с сирийскими властями часть боевиков направилась в Идлиб, другая часть — в Джелалабад.

Всего за время перемирия Хомс покинули более 17 тысяч человек — более трех с половиной тысяч боевиков, а также члены их семей. Эвакуация проводилась под контролем российской военной полиции, представителей сирийских властей, а также общества Красный полумесяц.

Коалиция во главе с США убивает мирных сирийцев

Как минимум, 15 мирных жителей погибли в сирийской провинции Ракка в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции, которая ведет боевые действия в Сирии без мандата ООН и без разрешения официального Дамаска. Люди погибли после удара ВВС коалиции по селению Кадейран к западу от города Ракка, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Авиация коалиции оказывает поддержку арабо-курдским формированиям, которые ведут наступление на Ракку, пока еще остающуюся фактической «столицей» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ).

Операция по освобождению Ракки от боевиков ИГ, которая называется «Гнев Евфрата», началась в ноябре прошлого года. В ней участвуют более 30 тысяч бойцов, в том числе американцы — морпехи и спецназ, переброшенный из соседнего Ирака, где также идут боевые действия против ИГ. С воздуха наступление на Ракку поддерживает авиация коалиции, удары которой нередко приходятся по мирному населению.

В самой Ракке, которая находится в 160 км к юго-востоку от Алеппо, в результате боевых действий уже разразилась настоящая гуманитарная катастрофа. ИГ удерживает город уже более четырех лет, сосредоточив там до четырех тысяч боевиков.

Кровавый теракт в Идлибе

Не менее 45 человек погибли и около 30 получили ранения, в том числе тяжелые, в результате взрыва в сирийской провинции Идлиб около штаб-квартиры считающейся в РФ террористической вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам», которая является одной из крупнейших исламистских группировок сирийской оппозиции. Взрыв произошел в восточном пригороде города Идлиб — Серакабе, сообщил источник РИА Новости.

«45 человек погибли, еще 30 человек ранены при взрыве, целью которого стал штаб группировки «Бригады мучеников ислама», относящейся к «Ахрар аш-Шам»», — рассказал источник. По неподтвержденным данным, среди погибших — один из командиров группировки.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но руководство «Ахрар аш-Шам» считает, что за терактом стоят террористы «Исламского государства»*.

Трамп и 55 мусульманских стран готовы воевать с ИГ в Сирии и Ираке

США и 55 стран Ближнего Востока подписали договор о выделении дополнительных сил для разгрома террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

Документ, который получил название Эр-Риядская декларация, был подписан в ходе визита президента США Дональда Трампа в столицу Саудовской Аравии, где прошел саммит представителей 55 ближневосточных государств.

В декларации заявляется, что страны, ее подписавшие, будут совместно бороться с терроризмом во всех его формах, перекрывая его источники финансирования и принимая все необходимые меры для предотвращения террористических преступлений и борьбы с ними.

* Организация запрещена на территории РФ.