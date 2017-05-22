Путин стремится к прочному миру: западные СМИ раскрыли новый характер связей РФ и США

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Вашингтон, 22 мая. Огромное количество политических деятелей США были против встречи главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова с американским главой Дональдом Трампом, считая, что это якобы некий «пиар-ход» президента России Владимира Путина. Об этом пишет The Huffington Post.

Автор материала утверждает, что некоторые американские чиновники не в состоянии понять, что Путин, скорее всего, «действительно стремится к прочному миру».

Когда-то высокопоставленные официальные лица США отзывались о российском президенте как «о человеке, который думает, как Гитлер», а также утверждали, что Путин «серьезно угрожает американской демократии», отмечает автор статьи.

Журналист напоминает, что это все серьезные заявления, которые не имеют абсолютно никаких доказательств. В то же время доказательства влияния и вмешательства США во внутренние дела других государств есть, сообщает RT.