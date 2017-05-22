Мальчика-мигранта с двумя младенцами бросили на улице в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 мая. Шестилетнего мальчика и двух младенцев бросили на улице в Невском районе Петербурга. Сейчас родителей малышей ищет полиция.

Как стало известно ФАН, маленького мальчика обнаружили без сопровождения взрослых на проспекте Косыгина в воскресенье около 13.00. Полицейским он смог назвать свое имя и дату рождения. Был одет в штаны защитного цвета, полосатую курточку и резиновые сапоги.

В этот же отдел полиции также около 13.00 были доставлены и двое младенцев. Мальчика и девочку также нашли на проспекте Косыгина. Девочка была одета в розовый комбинезон и завернута в голубое одеяло, мальчик также был одет в розовый комбинезон и бежевую шапочку с ушками.

«Все дети азиатской внешности, кареглазые и темноволосые», - уточнил источник ФАН. Сейчас вес они переданы в детскую городскую больницу имени Цымбалина. Ведется проверка.

