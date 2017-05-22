Кудрин развеял пять мифов о российской экономике

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Москва, 22 мая. Экс-министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал пять мифов обеспечения роста экономики России.

Первый миф, на его взгляд, заключается в том, что инфляция в России по большей части носит немонетарный характер, соответственно, ее бесполезно регулировать мерами денежной политики, и необходимо ограничить монопольные тарифы.

При этом к немонетарным факторам относят рост тарифов естественных монополий, а также рост цен вследствие увеличения издержек, в том числе девальвации рубля и инфляционных ожиданий.

«В действительности же каждый из этих факторов так или иначе носит монетарный характер. Рост тарифов напрямую коррелирует с ростом денежной массы в предшествующий год, поэтому инфляция на рынке потребительских товаров, спровоцированная индексацией тарифов, является результатом предыдущей денежной политики ЦБ», — пояснил Кудрин.

Второй миф заключается в том, что экономический рост можно подтолкнуть расширением денежного предложения, так как он сдерживается недостаточностью денег. Однако на самом деле монетизация определяется способностью финансовой системы генерировать ресурсы, а ее низкий уровень является следствием слабости финансовой системы, а не ее причиной.

Третий миф — это возможность разогнать экономический рост, задействуя значительные незагруженные производственные мощности путем снижения процентной ставки. При этом в таком случае отрасли и предприятия, получившие льготы, лишатся стимулов к повышению эффективности.

Следующий миф состоит в увеличении темпов роста путем предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях. В действительности же этот вариант приведет к росту инфляции и повышению давления на рубль.

Пятым мифом является активность Центробанка в валютной политике, сообщает «Коммерсант».

«Хотя режим регулируемого обменного курса может ненадолго обеспечить иллюзию стабильности, уже в среднесрочной перспективе он, скорее всего, приведет к кризису платежного баланса. В результате зависимость от условий торговли, обусловленная доминированием сырья в структуре экспорта, только вырастет», — объясняет Кудрин.