Назван топ-15 хэтчбеков до 20 тысяч долларов

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Москва, 22 мая. Автомобильные специалисты провели исследование и определили, что наибольшей популярностью среди россиян пользуется авто с типом кузова «хэтчбек».

По словам экспертов, такие авто нравятся россиянам, потому что могут перевозить довольно большие вещи. Так, эксперты составили топ-15 авто с таким типом кузова, цена которых не пробивает отметку в 20 тысяч долларов.

Лидером рейтинга и самым дорогим транспортным средством стало авто итальянского концерна — Fiat 500 Abarth можно купить почти за 19 995 тысяч долларов. На второй строчке находится немецкий Volkswagen Golf, за который придется отдать практически аналогичную сумму — 19 980 долларов.

Почетное третье место досталось японской Mazda3 5-Door — 19 965 долларов, сообщает «Инфореактор».

Кроме того, в список вошли такие авто, как Ford Focus SE Hatch, Subaru Impreza 5-Door, Honda Civic Hatchback.

Вторую пятерку открывает японская Toyota Corolla iM (18 740), Chevy Sonic, корейский Hyundai Veloster, Toyota Yaris SE, Spark Activ. И, наконец, за десяткой оказались популярная среди россиян Kia Rio 5-Door, Honda Fit, а также Nissan Versa Note и Ford Fiesta SE Hatchback.