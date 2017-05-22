Донбасс: ночной обстрел ВСУ разрушил три жилых дома в Докучаевске

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Донецк, 22 мая. Киевские силовики минувшей ночью вновь нарушили режим перемирия в Донбассе, обстреляв жилые районы Докучаевска. В результате обстрела получили повреждения три многоквартирных жилых дома. Жертв среди населения, чудом удалось избежать.

Как сообщили представители городской администрации, снаряды силовиков повредили два дома на улице Ленина и один дом на улице Ватутина.

«В результате обстрела по Ленина, 86 в одной из квартир повреждено остекление, по Ленина, 98 — поврежден балкон, Ватутина, 9 — повреждено остекление в одной из квартир», — уточнил собеседник РИА Новости.

