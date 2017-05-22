В Алеппо более 15 тыс. предприятий восстановили работу

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Алеппо, 22 мая. Более 15 из 60 тысяч предприятий, действовавших в провинции Алеппо в Сирии, восстановили свою работу. Об этом сообщил председатель промышленной палаты провинции Фарес Аль-Шхаби.

По его словам, власти выделяют субсидии и беспроцентные кредиты малому бизнесу. Кроме того, предпринимателям предоставили налоговые каникулы на период, в течение которого их предприятия простаивали из-за оккупации Алеппо террористами.

«В результате в настоящее время, что называется, с нуля в провинции работают уже 15 тысяч малых предприятий», — рассказал Аль-Шхаби.

С 2012 по 2016 год боевики уничтожили в Алеппо почти все объекты малого бизнеса, а оставшиеся переоборудовали в мини-заводы по производству оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.