Изворотливый изгой: почему США, КНР или Россия не в силах повлиять на ракетно-ядерную программу КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин еще в апреле попросил президента США Дональда Трампа не оказывать давления на Северную Корею и не вводить жесткие односторонние ограничительные меры в течение 100 дней. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Пекин был уверен, что сможет повлиять на Пхеньян и добиться изменения политики КНДР в части ракетно-ядерной программы. Кроме того, Трамп напомнил Си Цзиньпину о том, что 90% внешней торговли КНДР приходится на КНР. В Вашингтоне уверены, что у Пекина есть мощные рычаги давления на соседнее государство, и если они не будут использованы, США придется ввести жесткие санкции против ведущих китайских предприятий и компаний. В случае новой провокации со стороны Северной Кореи США экстренно введут ограничения.

С момента разговора о 100 днях прошло чуть меньше половины срока. Китай так и не смог повлиять на политику КНДР, а Северная Корея уже несколько раз проводила пуски новых ракет. Последний произошел накануне. Напомним, 21 мая КНДР произвела пуск ракеты из района Пукчхан, расположенного в провинции Пхенан-Намдо. Япония созвала экстренное совещание национальных совбезов, поскольку считает, что поведение Пхеньяна угрожает безопасности не только региона, но и мира. Кроме того, премьер-министр Синдзо Абэ считает, что Япония, Россия, Китай и Южная Корея должны объединиться и ответить на действия Пхеньяна жесткими ограничительными мерами.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по КНДР и Южной Корее Ирина Ланцова уверена, если бы кто-то знал, как поступить с Северной Кореей, какие-то шаги бы уже предпринимались.

«Ситуация с развитием ракетно-ядерной программы очень нехорошая, но если начать что-то делать, она может стремительно ухудшиться, — комментирует для ФАН Ланцова. — Status quo сохранялся много лет именно для того, чтобы не расшатать ситуацию. Такое стремительное развитие северокорейской ракетно-ядерной программы связано не только с региональными изменениями, но и со всеми событиями, которые происходили в мире за последние 20 лет. Когда лидер страны-изгоя на мировой арене видит, что ни одно из данных ему обещаний не сбылось, и любые гарантии — это всего лишь слова, ждать того, что Северная Корея откажется от ракетно-ядерной программы, не приходится. Еще 10-15 лет назад КНДР требовала от США гарантий на уровне закона или письменного обязательства, что страна не будет нападать Северную Корею. Разумеется, США отказываются предоставлять подобные гарантии».

По мнению собеседницы ФАН, чтобы попытаться хотя бы смягчить политику Северной Кореи, нужно вовлечь правительство страны в диалог, в процессе которого уговаривать Ким Чен Ына на заморозку ракетных и ядерных испытаний.

«Я напомню, что программа была заморожена на несколько лет в рамках всесторонних переговоров, но они были признаны неэффективными, и испытания и разработки стартовали с новой силой. Развитие ракетно-ядерной программы хорошо влияет на внутреннюю ситуацию в КНДР: информация распространяется с таким торжеством, что прибавляет Ким Чен Ыну популярности у населения. Кроме того, в 2013 году, когда он уже находился у власти, в конституции КНДР было прописано, что Северная Корея — это ядерное государство, — подчеркивает Ирина Ланцова. — В этих условиях возвращение к всесторонним переговорам, вероятнее всего, будет неэффективным. Что значат эти 100 дней, когда доверие разрушалось 10 лет? Соединенные Штаты давят на Пекин, считая, что у него есть рычаги воздействия на Пхеньян. Но у Китая нет никаких рычагов. Это очень большая иллюзия США. Северная Корея — изгой, который не вовлечен и максимально отстранен от мировой политики. Несмотря на то, что Китай — основной торговый партнер КНДР, он не в силах повлиять ни на что. Посмотрим, пойдет ли Пекин на какие-то жесткие меры».

Россия, как считает эксперт, может сыграть роль посредника или третьей стороны, попытавшись смягчить ситуацию в регионе.

«Но тут нужно понимать, что у нас вообще нет никаких рычагов воздействия на Пхеньян. Возможно, КНДР начнет играть на противоречиях: поссорился с Китаем, сблизился с Россией. Но это политические игры Пхеньяна. Вообще, у Северной Кореи очень мощный опыт по лавированию между Китаем и Советским Союзом и получением выгоды от обоих. Страна постоянно меняла одного союзника на другого. КНДР всегда была мелкой рыбешкой, которая пристраивалась то к одному киту, то к другому. В итоге, такая политика выживания сработала, и сейчас ее снова могут применить», — резюмирует Ланцова.