Шестерых японских шпионов поймали в Китае

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Пекин, 22 мая. Китайские власти задержали в провинциях Шаньдун и Хайнань шестерых граждан Японии, которые до настоящего времени содержатся под стражей.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей японского правительства, задержания прошли еще в марте: трое были задержаны в провинции Хайнань, остальные — в провинции Шаньдун. Однако до сих пор официально причины задержания не были озвучены. По данным источников издания, японцев подозревают в шпионаже, поскольку в обеих провинциях имеются базы Военно-морских сил КНР и другие режимные объекты.

Позднее агентство уточнило, что трое из шести задержанных японцев находились там для выполнения работ по освоению горячих источников. Мужчинам от 20 до 50 лет.