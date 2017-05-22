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Шестерых японских шпионов поймали в Китае

Шестерых японских шпионов поймали в Китае

9:21  22 Мая 2017
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Шестерых японских шпионов поймали в Китае

Пекин, 22 мая. Китайские власти задержали в провинциях Шаньдун и Хайнань шестерых граждан Японии, которые до настоящего времени содержатся под стражей. 

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей японского правительства, задержания прошли еще в марте: трое были задержаны в провинции Хайнань, остальные — в провинции Шаньдун. Однако до сих пор официально причины задержания не были озвучены. По данным источников издания, японцев подозревают в шпионаже, поскольку в обеих провинциях имеются базы Военно-морских сил КНР и другие режимные объекты.

Позднее агентство уточнило, что трое из шести задержанных японцев находились там для выполнения работ по освоению горячих источников. Мужчинам от 20 до 50 лет.

Шестерых японских шпионов поймали в Китае

#япония #китай #кнр
Олеся Волкова
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