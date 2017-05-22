Житель Красноярского края покончил с собой после убийства жены и ребенка

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Красноярск, 22 мая. Житель Красноярского края убил жену и маленькую дочь, а после покончил с собой. Тело вынули из петли во дворе его дома, в самом доме с признаками насильственной смерти были найдены трупы супруги погибшего и их ребенка.

Трагедия произошла в поселке Нарва под Красноярском. Повешенного мужчину утром 22 мая обнаружили соседи. По одной из версий следователей, мужчина покончил с собой, после того как убил членов своей семьи, сообщает телеканал 360.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

