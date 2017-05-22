Совбез РФ: Москва ответила на запрос США после взлома сервера партии демократов

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Власти США обращались к Москве с запросом по поводу взлома якобы российскими хакерами сервера американской Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

«Первый запрос поступил за неделю до ноябрьских выборов», — рассказал он.

Храмов отметил, что прежде чем обратиться к Москве за помощью, в пределах двусторонних механизмов, которые были созданы в 2013 году в рамках пакета соглашений между РФ и США о мерах доверия в сфере ИКТ, известные круги в США задействовали другой механизм — пропаганду.

«По принципу политтехнологов «600 раз скажи, что человек неправ, и все в это поверят». Видимо, сделав свою ставку, они специально затянули направление в Россию официального запроса», — считает заместитель секретаря Совбеза РФ.

По его словам, российские профильные ведомства своевременно реагируют на все поступающие от иностранных партнеров запросы. В случае с США ответ также был дан своевременно, в ноябре.

«Была запрошена дополнительная информация, поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ. Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее», — пояснил Храмов.

Он также отметил, что ответ на это запрос пришел от американской стороны только в начале 2017 года. И на него также оперативно был дан развернутый ответ. Больше вопросов от США не поступало.

«Там были конкретные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела других государств, включая, естественно, и их избирательные процессы. Есть примеры вмешательства некоторых стран в наши внутренние дела, но это уже другой вопрос», — раскрыл Храмов содержание российского ответа американской стороне.

Заместитель секретаря Совбеза РФ не мог не коснуться и темы хакерской атаки вирусом-вымогателем WannaCry. Он сообщил, что критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса.

«Но следует отдавать себе отчет: подобные угрозы информационной безопасности становятся все более изощренными и масштабными. К этому надо быть готовыми. Поэтому защита информационной инфраструктуры страны входит в число приоритетных задач, причем не только государства, но и наших ученых и экспертов, бизнеса, каждого российского гражданина», — подчеркнул он.

Храмов напомнил, что мир уже видел примеры компьютерных диверсий, подобных атаке вируса WannaCry.

«Например, применение в 2010 году вируса Stuxnet против объектов иранской ядерной программы, когда были выведены из строя центрифуги по обогащению урана. Заметьте, большинство зарубежных экспертов сходится во мнении, что за этой атакой стоят западные спецслужбы. Они дали старт масштабному деструктивному использованию информационных и коммуникационных технологий, выпустив, таким образом, джинна из бутылки», — рассказал он.

Заместитель секретаря Совбеза РФ подчеркнул, что только в 2016 году на информационные ресурсы России было совершено более 50 миллионов кибератак. По сравнению с 2015 годом их число возросло более чем в три раза. Причем более 60% из них осуществлялось из других стран.

«Не реагировать на это нельзя. Поэтому для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации», — считает он.

В интервью Храмов также отметил, что интернет активно используется для вербовки террористов.

«Никто не сможет утверждать, что государство в состоянии само справиться со всеми угрозами. Скажем, задача обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры требует комплексного решения с задействованием всех имеющихся сил и средств. При этом очень важно продолжить выстраивание взаимовыгодных отношений госорганов, отвечающих за безопасность, с бизнес-структурами, которые являются собственниками критически важных объектов и эксплуатируют их», — считает он.