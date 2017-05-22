«Таврида» придет в Севастополь уже в 2018 году

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Севастополь, 22 мая. Возведение севастопольского участка федеральной автомобильной трассы «Таврида», которая станет связующим звеном между большими городами Крыма и Крымским мостом, стартует в ноябре 2017 года. Об этом в понедельник сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

По данным департамента, согласно обязательствам севастопольского правительства, которые были приняты в ходе совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, оглашение конкурсных мероприятий по определению подрядной организации запланировано на сентябрь этого года.

Таким образом, строительство участка шоссе «Таврида» должно начаться в ноябре.

Также в департаменте транспорта заявили, что на все поставленные задачи было выделено 764 млн руб., которые будут освоены в полном объеме в этом году.