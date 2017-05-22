Участников «Евровидения» обвинили в сговоре

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Вашингтон, 22 мая. Ученые из Университета Центральной Флориды смогли доказать, что страны-участники «Евровидения» голосую друг за друга, исходя не из художественной ценности песен, а из национальной принадлежности выступающих.

Эксперты проанализировали итоги голосования за 60 лет и выявили закономерность между распределением голосов и культурной, национальной и географической близостью между странами. Так, выяснилось, что чаще всего Россию поддерживали Армения, Украины и Азербайджан, сообщает Lenta.ru.