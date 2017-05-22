Донбасс: ВСУ обстреляли ЛНР из минометов и зениток семь раз за сутки

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Луганск, 22 мая. ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огонь киевских силовиков попали районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка, Смелое, Желобок, Санжаровка и Логвиново.

ВСУ обстреливали территорию ЛНР из артустановок калибра 122 мм, 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

По данным оборонного ведомства, жертв и пострадавших среди ополченцев и мирного населения нет.