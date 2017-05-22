Эксперты выяснили, почему работодатели в РФ больше всех ценят топ-менеджеров

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Москва, 22 мая. Около 70% работодателей не удовлетворены профессиональными знаниями и навыками сотрудников среднего и низшего звена. При этом претензий к работе топ-менеджеров в два раза меньше. Таковы результаты исследования, проведенного НАФИ совместно с НИУ ВШЭ.

По данным исследования аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с Лабораторией исследований рынка труда (ЛИРТ) НИУ ВШЭ, руководителям не хватает лидерских качеств, умения работать с людьми и принимать нестандартные решения. При этом к специалистам среднего и низшего звена более серьезные претензии.

Основные претензии, которые работодатели предъявляют к специалистам заключаются в том, что последние не обладают необходимыми профнавыками, не умеют планировать свою работу, а также самостоятельно решать возникающие проблемы.

Больше всего претензий к рабочим и низовому персоналу у владельцев промышленных и строительных предприятий, сообщают «Известия». Они жалуются на нехватку у сотрудников профессиональных навыков, умения работать самостоятельно и добросовестно.

По мнению руководителя направления HR-исследований аналитического центра НАФИ Людмилы Спиридоновой, высокая оценка топ-менеджеров объясняется тем, что исследование отражает субъективное мнение. «Они оценивали сами себя и навыки руководителей, которые находятся близко к ним», — считает Спиридонова.