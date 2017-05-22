Мужчина развратил двух семиклассниц средь бела дня в петербургском сквере

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 22 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, развратившего двух семиклассниц в сквере в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Калининскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшее воскресенье в 20.15 в полицию обратились кассир магазина ООО «7 шагов» 1978 года рождения и менеджер ООО «ПК Индустрия цвета» 1983 года рождения с заявлениями о том, что 21 мая в 16.00 в сквере у дома 85 по Северному проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении их дочерей 2003 годов рождения, учениц 7-го класса.

В результате проведенных мероприятий задержан подозреваемый мужчина 1970 года рождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.