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Происшествия
Мужчину зарезали на территории больницы в Петербурге

Мужчину зарезали на территории больницы в Петербурге

9:05  22 Мая 2017
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Мужчину зарезали на территории больницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 мая. Труп мужчины с проникающими ножевыми ранениями шеи и поясницы обнаружили на территории больницы имени Боткина на Миргородской улице в Петербурге. 

Как стало известно ФАН, страшную находку сделали накануне около 17.15 мск. На шее погибшего, а также поясничной области спины выявлены проникающие ножевые ранения, уточнил источник в правоохранительных органах. Видеонаблюдение на территории больницы отсутствует.

В настоящее время личность мужчины установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается. 
 

Ярослава Замысловатова
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