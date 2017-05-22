Мужчину зарезали на территории больницы в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 мая. Труп мужчины с проникающими ножевыми ранениями шеи и поясницы обнаружили на территории больницы имени Боткина на Миргородской улице в Петербурге.

Как стало известно ФАН, страшную находку сделали накануне около 17.15 мск. На шее погибшего, а также поясничной области спины выявлены проникающие ножевые ранения, уточнил источник в правоохранительных органах. Видеонаблюдение на территории больницы отсутствует.

В настоящее время личность мужчины установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

