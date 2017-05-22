Стало известно, когда на российских дорогах появится беспилотный автобус «Матрешка»

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Москва, 22 мая. Группа компаний «Волгабас» до конца текущего года намерена выпустить беспилотный автобус под названием «Матрешка», в салоне которого могут разместиться до 20 пассажиров.

На сегодняшний день беспилотный автобус тестируют на закрытых территориях. Сообщается, что с выпуском есть некоторые сложности, поскольку российское законодательство не разрешает применять на трассах беспилотный транспорт.

Владелец и глава компании-разработчика беспилотного автобуса Алексей Бакулин сообщил, что ключевой проблемой является отсутствие в России закона об эксплуатации беспилотного транспорта. Создатели транспорта надеются, что соответствующий закон появится до конца текущего года.

Как отмечают производители, одного заряда батареи автобусу хватает для прохождения дистанции в 130 километров. Максимальная скорость — 30 километров в час.