Следовавший в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт Хабаровска

В закладки

Скопировать

Хабаровск, 22 мая. Воздушный лайнер Airbus A330-300, на борту которого находилось 286 пассажиров, экстренно приземлился в воздушной гавани Хабаровска. Об этом в понедельник сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Марина Кравченко.

В настоящее время причины возврата рейса в аэропорт уточняются.

По словам Кравченко, экстренная посадка прошла в штатном режиме. Сообщается, что в результате внезапной посадки никто не пострадал. Командир самолета, следовавшего рейсом Хабаровск — Москва, практически сразу после взлета решил вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что перед посадкой самолет кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. По данным «Интерфакса», у самолета возникли проблемы с шасси.

Согласно информации пресс-службы компании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке, ситуацию можно прокомментировать после того, как будут установлены причины инцидента.