Фонд Иванки Трамп получит 100 млн долларов от Саудовской Аравии

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Эр-Рияд, 22 мая. Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали вложить 100 млн долларов в Фонд помощи женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке, созданный по инициативе дочери президента США Иванки Трамп.

Как сообщает CNN, впервые с инициативой создания подобного фонда Иванка Трамп выступила в ходе своего апрельского визита в Берлин. Однако телеканал подчеркивает, что фонд будет возглавлять Всемирный банк, а не лично Иванка.

СМИ уже торопятся обвинить Дональда Трампа в лицемерии, поскольку во время предвыборной гонки он подверг резкой критике Фонд Хиллари Клинтон за то, что та принимала деньги у стран с проблемами прав человека, подразумевая, что этот шаг был прямо противоположным помощи, которую фонд должен был оказывать.

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким впервые услышал о Фонде женщин-предпринимателей, когда он был передан ему Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам организация будет только расширяться. При этом он отметил высокую эффективность руководства Иванки Трамп. На данный момент, по данным издания, общий объем фондов организации составляет один миллиард долларов.