Руководство к действию: обнародованы инструкции для модераторов Facebook

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Вашингтон, 22 мая. Западные СМИ обнародовали инструкции для администраторов социальной сети Facebook, которые ранее попали в Сеть из-за утечки. Об этом пишет издание The Guardian.

Так, согласно этим установкам модераторы обязаны молниеносно удалять записи, которые содержат прямые угрозы конкретным людям, в том числе, например, говорится о призыве «застрелить Трампа», поскольку лидер США находится в защищенной категории.

Также сообщается, что видеоролики, в которых есть кадры насильственной смерти, считаются «тревожными», однако не всегда должны быть удалены, потому что способны помочь в расследовании.

Помимо этого, пользователь Facebook, у которого число друзей и фолловеров достигает отметки 100 тысяч человек, считается «общественным деятелем» и лишается той защиты, которой обладают обычные юзеры, сообщает RT.

Очень часто для принятия решения у модераторов есть всего-навсего 10 секунд.