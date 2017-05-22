В МВД подсчитали число выдворенных из России иностранцев в 2016 году

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Москва, 22 мая. В прошлом году количество выгнанных из России иностранных граждан и лиц без гражданства уменьшилось на 51,2% и составило 55 190 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел России.

Как отметили в ведомстве, на зафиксированное снижение в существенной степени повлияла проводимая работа по предупреждению, обнаружению и пресечению правонарушений в миграционной области, речь идет также о вердиктах касательно неразрешения въезда иностранным гражданам в РФ, сообщает RT.

Стоит отметить, что выдворение происходит только после решения суда. Отмечается, что иностранец или лицо без гражданства может покинуть страну по собственному желанию.

В том случае, если мигрант по какой-нибудь причине не в состоянии уехать сам или власти полагают, что он представляет угрозу для общества, его высылают в принудительном порядке.