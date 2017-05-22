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Политика
Путин обсудит со спецпосланником главы Южной Кореи отношения Москвы и Сеула

Путин обсудит со спецпосланником главы Южной Кореи отношения Москвы и Сеула

8:14  22 Мая 2017
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Путин обсудит со спецпосланником главы Южной Кореи отношения Москвы и Сеула

Москва, 22 мая. Специальный представитель главы Республики Корея Сон Ён Гиль вылетел в российскую столицу с целью встретиться с лидером России Владимиром Путиным, чтобы передать ему послание южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает телеканал KBC.

Согласно данным телеканала, послание включает перечень вопросов двустороннего сотрудничества, также речь идет и о поставках голубого топлива.

Кроме того, Сеул намерен обсудить актуальную мировую проблему, связанную с ракетными пусками КНДР. 

#путин #россия #южная корея #сеул
Дана Балан
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