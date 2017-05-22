Безвозмездную военную помощь Украине в США хотят заменить на кредиты

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США хотят перевести Украину и ряд других стран с оказания безвозмездной военной помощи на кредиты. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники во власти.

По данным издания, такая информация содержится в проекте американского бюджета, который должна представить администрация Дональда Трампа 23 мая.

В документе, который попал в руки журналистов, говорится о том, что в будущем на помощь США только за деньги, кроме Украины могут рассчитывать Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. В Госдепе США при этом отмечают, что замена безвозмездной помощи кредитами заставит нуждающиеся государства искать поддержки у третьих стран, в частности, у России и Китая.

В случае одобрения бюджета Конгрессом это позволит конвертировать в военные займы около миллиарда долларов. При этом не отменяется объем помощи Израилю — 3,1 миллиарда долларов, Иордании — 350 миллионов долларов и Египту — 1,3 миллиарда долларов.

Известно, что в сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине. Тогда его утвердил уже уходящий президент Барак Обама.

При этом 150 миллионов долларов, которые полагались Украине в 2017 году, могли быть потрачены только на определенные цели: подготовка кадров, летальное оружие оборонного назначения, техника и оборудование.

Ранее американцы поставляли Киеву только военную технику, амуницию и оборудование. Против поставок Украине летального вооружения неоднократно высказывались многие европейские политики. В том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно.

Ранее комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил сократить вдвое финансирование на военную помощь Украине.

Так, в документе, который был опубликован на сайте комитета, указано, что в 2017 году Украине полагается всего 150 миллионов долларов. И эта сумма вдвое меньше того, что была прописана в проекте бюджета, принятом в Штатах в декабре 2016 года.

Кроме того, по сообщению радиостанции «Голос Америки», США планируют сократить финансовую помощь Украине почти на 70% в 2018 году.

О сокращении на треть помощи развивающимся странам говорилось и в обнародованном в марте американской администрацией плане бюджета. Правда, он не предполагал никаких деталей.

В 15-страничном бюджетном документе сообщалось лишь о том, что реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности. При этом сам документ был обозначен как «несекретный, но чувствительный».

«Что касается Украины… объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более 570 миллионов долларов. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования до 177 миллионов долларов», — говорится в сообщении американского издания Foreign Policy.

Политолог Руслан Бортник считает, что на то, что в Вашингтоне задумались о сокращении финансовой помощи Украине, есть две причины.

«Первая — внутриамериканская. США в принципе сокращают внешние издержки, финансирование и поддержку других стран, концентрируя ресурсы внутри страны», — рассказал он

Эксперт отметил, что, прежде всего, сэкономленные деньги идут на американскую безопасность, оборону.

«Тут нельзя сказать, что Украина уникальна. Сокращение ведется и по другим странам», — добавил он.

Второй причиной Бортник назвал потерю доверия между новой администрацией США и киевскими властями.

«Киев во время выборов в США откровенно поддерживал демократов, Хиллари Клинтон, делались попытки дискредитировать Дональда Трампа. Кроме того, на Украине не видно успехов в борьбе с коррупцией, реформы буксуют. В результате сокращается поддержка Вашингтона», – пояснил он в интервью Ленте.ру.

Политолог Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что нынешний американский лидер как коммерсант во главу угла всегда ставит финансовый вопрос.

«Эта черта проявилась как в сто дней его президентства, так и во время предвыборной кампании, когда он активно призывал считать деньги», — рассказал эксперт.

Политолог отметил, что в этом и заключается особенность Дональда Трампа как президента.

«Коммерческий подход во всем – в том числи и во внешней политике», — отметил он.