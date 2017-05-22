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Общество
Красноярские «обнимашки» могут попасть в Книгу рекордов

Красноярские «обнимашки» могут попасть в Книгу рекордов

8:06  22 Мая 2017
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Красноярские «обнимашки» могут попасть в Книгу рекордов

Красноярск, 22 мая. В минувшее воскресенье, 21 мая, жители Красноярска установили в России абсолютный рекорд по массовым объятиям.

Во флешмобе, который проходил в фан-парке «Бобровый лог», приняли участие свыше 400 человек. Все зарегистрированные добровольцы построились в ряды, организовав длинную цепочку, после чего начали обнимать друг друга.

Сообщается, что данный флешмоб может попасть в Книгу рекордов Российской Федерации.

Напомним, в минувшем году в таком же мероприятии приняли участие порядка 280 человек. 

 

#красноярск #объятия
Дана Балан
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