В МИД РФ рассказали о советах россиян относительно конфликта между Москвой и Киевом

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Москва, 22 мая. Дипломатическое ведомство Российской Федерации с начала 2017 года каждый месяц получает порядка 2 тыс. обращений граждан, которые интересуются российско-украинскими отношениями.

Проблема в отношениях Москвы и Киева традиционно волнует российских граждан, которые присылают свои обращения в МИД РФ.

«Ситуация на Украине продолжает интересовать российских граждан и не только их, мы все также получаем обращения из-за рубежа и от иностранцев, проживающих в РФ. Люди предлагают различные варианты урегулирования конфликта и в целом выражают поддержку официальной линии российских властей на востоке Украины», — передает слова источника в ведомстве газета «Известия».

Речь идет о политическом убежище для украинских граждан, о санкционной политике. Многие переживают о своих родственниках, которые находятся на территории Украины.

Однако отмечается, что невзирая на враждующие отношения между РФ и Украиной, граждане этих стран уже давно устали от политики.