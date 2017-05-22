Ученые: Тройные звезды ставят под сомнение теорию относительности

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Москва, 22 мая. Тройная система, которую обнаружили специалисты, поставила под сомнение ряд законов физики.

По словам астрономов, обнаруженная тройная звездная система может изменить физические фундаментальные законы. Она вся может поместиться в пространство, соответствующее орбите нашей планеты.

Тройная система имеет в центре белую звезду. Вокруг нее движется пульсар и белый карлик. Специалистам пока не удалось ответить на вопрос, что послужило причиной появления такой системы. Специалисты отмечают, что подобного рода небесные тела существуют лишь в иерархическом режиме, однако в данной системе такого нет.