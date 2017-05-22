Форвард сборной России рассказал, что подкосило команду Знарка в матче с финнами на ЧМ

В закладки

Скопировать

Кельн, 22 мая. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников поделился своими впечатлениями от бронзового матча на чемпионате мира.

По словам хоккеиста, победа над финнами, естественно, стала своего рода компенсацией после обидного поражения от Канады, однако отчасти.

«Если бы мы проиграли еще и финнам в матче за третье место, не знаю, с какими чувствами уходили бы на летние каникулы. Это была бы полная катастрофа», — отметил форвард.

26-летний Плотников добавил, что команду снова психологически ввела в ступор первая шайба соперника, поскольку имея комфортное преимущество, россияне пропустили три гола кряду, пишут «Известия».

Плотников рассказал, что все бились до последнего, после чего шайба опять на отскоке попала к финну, и тот не упустил свой шанс. Это снова случилось на стыке периодов и прибило сборную в психологическом плане.

«Слава Богу, что все обошлось, поэтому мы уходим с турнира с улыбкой», — подытожил он.