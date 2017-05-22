Масштабный компьютерный сбой остановил работу аэропортов Австралии

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Сидней, 22 мая. В международных воздушных гаванях Австралии и Новой Зеландии произошли задержки авиарейсов по причине неполадок в работе системы паспортного контроля. Об этом в понедельник сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, после полного отключения системы паспортного контроля, работу системуы в Сиднее и Мельбурне смогли возобновить, однако аэропорт все еще работает с опозданием. Задержки, по предварительным данным, могут продолжиться в течение всего дня.

Как отметил официальный представитель воздушной гавани в Мельбурне Грант Смит, технический сбой коснулся системы паспортного контроля, которая используется во всем мире.

Отмечается, что масштабный сбой системы затронул все рейсы из Австралии.

Как сообщало агентство URA.RU, накануне авиарейс из Екатеринбурга в Китай был задержан на 13 часов из-за позднего прибытия лайнера.