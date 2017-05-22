Минэкономразвития РФ выступило против обязательной психоэкспертизы игрушек

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Москва, 22 мая. Министерство экономического развития РФ подвергло критике предложенную Казахстаном инициативу о введении обязательной психолого-педагогической экспертизы детских игрушек в странах–участницах Евразийского экономического союза.

Специалисты ведомства пояснили, что экспертиза не может быть объектом технического регулирования, а на проверку товаров каждого производителя может потребоваться 20 млн рублей в месяц, говорится в материале газеты «Известия».

Кроме того, в отзыве министерства говорится, что непонятен принцип выбора стандарта, применяемого для составления экспертного заключения.