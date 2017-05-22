Депутаты Рады готовы голосовать за визовый режим с Россией, получив безвиз от ЕС

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Вопрос о введении визового режима с Россией может рассмотреть Верховная рада Украины уже на этой неделе. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина сообщил первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

«На мой взгляд, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, — это введение визового режима с РФ…»,— заявил депутат.

Он также рассказал, что сейчас в Верховной раде проводится «разъяснительная работа» по этому вопросу.

«Для этого делается все возможное…Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа. Мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим», — отметил депутат.

Киев заявляет о подобной инициативе с весны 2016 года. Ранее против такой меры возражал МИД Украины. В ведомстве опасались взаимного введения виз для граждан Украины российской стороной. Это бы помешало украинцам ездить в нашу страну на заработки.

Так в конце прошлого года директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев называл нецелесообразными подобные меры. Он объяснял это тем, что Москва может ответить симметрично и тогда это может обернуться потерей большого числа работающих в России граждан, которым могут быть предложены российские паспорта.



Тогда Макеев призвал задуматься, является ли введение визового режима с Россией просто «политическим лозунгом» или Украина хочет достигнуть конкретных целей, а именно предотвратить попадание в страну нежелательных лиц. Он выразил мнение, что с этой задачей успешно справляются украинские спецслужбы.



Несмотря на возражения украинского МИД, обсуждение введение визового режима с Россией продолжились. В октябре 2016 года по предложению главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия его обсудили вновь, однако, она снова не встретил поддержки у большинства украинских парламентариев.

Но внезапно, в декабре 2016 года украинский МИД поменял свою точку зрения. В декабре 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин вдруг заявил о том, что ведомство может поддержать подобную инициативу.

Во внешнеполитическом ведомстве, по словам Климкина, даже начали анализ возможных ответных мер российской стороны. Глава украинского МИД добавил, что позже они «выйдут с предложением о том, как это делать и по временным рамкам».

Он также заявил, что Киев может пойти на введение визового режима «при необходимости». Поддержал главу украинского внешнеполитического ведомства председатель Совета по национальной безопасности Александр Турчинов.

Очевидно, после того как была проведена аналитическая работа, статс-секретарь заместителя главы МИД РФ Григорий Карасин заявил о том, что Россия не стремится отгораживаться от Украины, однако соответствующим образом отреагирует в случае введения Киевом виз.

Видимо потому в апреле 2017 года партия «Народный фронт» вновь выразила желание, чтобы вопрос о визах для граждан России снова рассмотрели в Верховной раде. Представитель этой фракции Максим Бурбак, требуя вернуться к слушаниям по этому вопросу, пояснил это тем, что «в связи с введением безвизового режима с ЕС остро возникает вопрос введения визового режима с РФ». Он также добавил, что «отношения Украины с Россией должны быть максимально ограничены». Поддержал обсуждение этого вопроса и «Блок Петра Порошенко».

Напомним, что 6 апреля депутаты Европарламента одобрили введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Вступление этого соглашения в законную силу ожидается в начале июня. Безвиз предоставит гражданам Украины право пребывания на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Если по каким-либо обстоятельствам нужно будет задержаться за границей на больший срок, то придется оформлять визу. Речь идет именно о пребывании: прав на проживание, трудоустройство или обучение в Евросоюзе этот документ не дает.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ о намерениях украинских депутатов ввести визовый режим с Россией.

«Несколько миллионов украинцев, зарабатывающих деньги в России, будут главными жертвами в случае введения виз Киевом. Для России ущерб нулевой», — написал Пушков в Twitter.