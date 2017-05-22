Стоимость нефти Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с апреля

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Москва, 22 мая. Стоимость на нефть бренда Brent впервые с середины предыдущего месяца (18 апреля) поднялась выше $54 за бочку. Это следует из данных торгов на 22 мая.

Стоит отметить, что цена июльских фьючерсов на нефтяные продукты марки Brent увеличилась до 54,10 доллара за баррель. Цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI также увеличилась и составляет 50,83 доллара за бочку.

Напомним, как ранее отмечал вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун, договор о сокращении добычи нефти поможет удержать цену на черное золото в районе 50-55 долларов за баррель.