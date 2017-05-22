Китай попросил у США 100 дней на усмирение Северной Кореи

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Вашингтон, 22 мая. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин попросил у президента США Дональда Трампа в течение 100 дней не предпринимать жестких односторонних мер в отношении КНДР.

Сообщается, что китайский лидер пообещал в течение данного срока оказать давление на Северную Корею и своими силами добиться изменений в политике Пхеньяна.

Стоит отметить, что данную просьбу Си Цзиньпин озвучил в начале апреля, так что период в 100 дней истечет в июле, когда в Германии на саммите Группы двадцати может состояться новая встреча глав Китая и США, говорится в материале Газеты.ру.