ЦБ отчитался о первых успехах войны с «черными кредиторами»

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. Центробанк стал активнее выявлять подозрительных ростовщиков: за первый квартал 2017 года Банк России нашел и обезвредил 433 компании, являющихся нелегальными кредиторами, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, всего за прошлый год было выявлено 1378 организаций, занимающихся нелегальным кредитованием.

Как уточнили в ЦБ, увеличение количества выявленных нелегальных кредиторов объясняется более эффективной работой Банка России по борьбе с мошенничеством на финансовых рынках. Помимо этого, успехам способствовало и то, что в минувшем году на их деятельность обратила внимание Генпрокуратура. В начале 2016 года на фоне многочисленных скандалов она потребовала от Центробанка навести порядок на рынке микрофинансирования.

Как сообщают «Известия», легальные микрофинансовые компании отличаются от нелегальных не только включением в специально созданный реестр регулятора, но и методами работы.