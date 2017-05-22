Сирия новости 22 мая 07.00: «Тигры» продвигаются в Алеппо, в освобожденном Хомсе САА подняла флаг
Сирия, 22 мая. Подразделение САА «Тигры» продолжает свое быстрое продвижение в восточной части Алеппо, в освобожденном Хомсе армия правительства Сирии подняла флаг. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): «Тигры» продолжают продвигаться на востоке Алеппо, в Хомсе после освобождения солдаты подняли флаг Сирии, САА освободила деревню Талф. Правительственные войска и «Хезболла» освободили район «Научных исследований» на северо-востоке от перекрестка Заза в провинции Эс-Сувейда.
«Исламское государство»: боевики готовятся оставить южный пригород Дамаска, в Хомсе террористы продолжают атаковать позиции SDF. В Ираке уничтожен конвой «Исламского государства»*, который шел из Сирии.
Провинция Дамаск
Террористы «Исламского государства» готовятся покинуть районы в южном пригороде Дамаска в соответствии с эвакуационной сделкой с сирийским правительством.
Провинция Латакия
Солдаты бригады армии правительства Сирии сбили три тактических дрона в Кессабе в Латакии. Такие дроны используются спецназом США и имеют диапазон только 10 километров.
Провинция Алеппо
Подразделение САА «Тигры» продолжает свое быстрое продвижение к позициям террористов «Исламского государства» восточной части Алеппо. Ими были захвачены заправочная станция Аль-Хузеим и деревня Аль-Самлажия, сообщает Almasdarnews.
Армия правительства Сирии освободила деревню Талф.
Провинция Хомс
В Хомсе идут бои между SDF**** под предводительством Куват Аль-Нукба и террористами «Исламского государства» в районе Рувайшид севернее Дейр эз-Зора.
От 100 до 600 офицеров российской военной полиции обеспечивает безопасность района Аль-Ваер, сообщается в Twitter.
Хомс находится под полным контролем правительства после того, как повстанцы покинули район Аль-Ваер. В центре города поднят сирийский флаг.
Провинция Дейр эз-Зор
Батальон Аль-Радеа находится в северной части Пальмиры и направляется в Дейр эз-Зор.
ВВС коалиции нанесли авиаудар по зернохранилищам южнее населенного пункта Абу Камаль.
Провинция Даръа
Несколько бойцов ССА** были убиты и ранены в результате двух последовательных взрывов на обочине дороги в сельской местности Даръа.
«Джайш Ахрар Аль-Ашайер» атаковали армию правительства Сирии на окраине города Изра.
Провинция Идлиб
Турецкие военные объявили о формировании «новой свободной армии» на севере Сирии, в то время как Анкара готовится начать наступление в провинции Идлиб, передает Farsnews.
Провинция Ракка
SDF захватила населенный пункт Сархабия Шарки и части Хамрата.
Как сообщают пользователи Facebook, 15 мирных жителей убиты и еще больше ранены в результате авиаудара коалиции в сельской местности к западу от Ракки.
Провинция Хама
Силы национальной обороны****** отбили атаку боевиков в Аль-Сатийят в Западной Саламии.
Провинция Эс-Сувейда
Правительственные войска и «Хезболла» освободили район «Научных исследований» на северо-востоке от перекрестка Заза.
Сообщается о боях между проправительственными силами и террористами «Исламского государства» в районе резервуара Зулюф.
Ирак
Командир контртеррористической службы Ирака заявил, что их войска освободили 47 из 74 районов Западного Мосула, передает Farsnews.
Иракская армия захватила более дюжины шахид-мобилей «Исламского государства» в Западном Мосуле.
Иракские добровольческие силы освободили несколько деревень в районе Кайраван и заблокировали маршрут снабжения «Исламского государства», расположенный к западу от Мосула.
ВВС коалиции уничтожили конвой террористов «Исламского государства» в провинции Анбар, шедший из Сирии, сообщает Farsnews.
* Организация запрещена на территории РФ.