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Сирия, 22 мая. Подразделение САА «Тигры» продолжает свое быстрое продвижение в восточной части Алеппо, в освобожденном Хомсе армия правительства Сирии подняла флаг. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): «Тигры» продолжают продвигаться на востоке Алеппо, в Хомсе после освобождения солдаты подняли флаг Сирии, САА освободила деревню Талф. Правительственные войска и «Хезболла» освободили район «Научных исследований» на северо-востоке от перекрестка Заза в провинции Эс-Сувейда.

«Исламское государство»: боевики готовятся оставить южный пригород Дамаска, в Хомсе террористы продолжают атаковать позиции SDF. В Ираке уничтожен конвой «Исламского государства»*, который шел из Сирии.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства» готовятся покинуть районы в южном пригороде Дамаска в соответствии с эвакуационной сделкой с сирийским правительством.

Провинция Латакия

Солдаты бригады армии правительства Сирии сбили три тактических дрона в Кессабе в Латакии. Такие дроны используются спецназом США и имеют диапазон только 10 километров.

Провинция Алеппо

Подразделение САА «Тигры» продолжает свое быстрое продвижение к позициям террористов «Исламского государства» восточной части Алеппо. Ими были захвачены заправочная станция Аль-Хузеим и деревня Аль-Самлажия, сообщает Almasdarnews.

Армия правительства Сирии освободила деревню Талф.

Провинция Хомс

В Хомсе идут бои между SDF**** под предводительством Куват Аль-Нукба и террористами «Исламского государства» в районе Рувайшид севернее Дейр эз-Зора.

От 100 до 600 офицеров российской военной полиции обеспечивает безопасность района Аль-Ваер, сообщается в Twitter.

Хомс находится под полным контролем правительства после того, как повстанцы покинули район Аль-Ваер. В центре города поднят сирийский флаг.

Провинция Дейр эз-Зор

Батальон Аль-Радеа находится в северной части Пальмиры и направляется в Дейр эз-Зор.

ВВС коалиции нанесли авиаудар по зернохранилищам южнее населенного пункта Абу Камаль.

Провинция Даръа

Несколько бойцов ССА** были убиты и ранены в результате двух последовательных взрывов на обочине дороги в сельской местности Даръа.

«Джайш Ахрар Аль-Ашайер» атаковали армию правительства Сирии на окраине города Изра.

#SYRIA

Jaysh Ahrar al-Ashayer (Army of Free Tribes) targeting #SAA on the outskirts of the city of Izra in Daraa. @Liveuamap pic.twitter.com/1sdnrXEDup — E. Satlyck (@e_satlyc) May 21, 2017

Провинция Идлиб

Турецкие военные объявили о формировании «новой свободной армии» на севере Сирии, в то время как Анкара готовится начать наступление в провинции Идлиб, передает Farsnews.

Провинция Ракка

SDF захватила населенный пункт Сархабия Шарки и части Хамрата.

SDF has captured Sarhabiyah Sharqi and parts of Hamrat Nasri — Abdel Rahman (@VivaRevolt) May 21, 2017

Как сообщают пользователи Facebook, 15 мирных жителей убиты и еще больше ранены в результате авиаудара коалиции в сельской местности к западу от Ракки.

Провинция Хама

Силы национальной обороны****** отбили атаку боевиков в Аль-Сатийят в Западной Саламии.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственные войска и «Хезболла» освободили район «Научных исследований» на северо-востоке от перекрестка Заза.

Сообщается о боях между проправительственными силами и террористами «Исламского государства» в районе резервуара Зулюф.

Ирак

Командир контртеррористической службы Ирака заявил, что их войска освободили 47 из 74 районов Западного Мосула, передает Farsnews.

Иракская армия захватила более дюжины шахид-мобилей «Исламского государства» в Западном Мосуле.

Иракские добровольческие силы освободили несколько деревень в районе Кайраван и заблокировали маршрут снабжения «Исламского государства», расположенный к западу от Мосула.

ВВС коалиции уничтожили конвой террористов «Исламского государства» в провинции Анбар, шедший из Сирии, сообщает Farsnews.

* Организация запрещена на территории РФ.