Трамп и 55 мусульманских стран договорились о переброске солдат в Ирак и Сирию

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Эр-Рияд, 22 мая. США и страны Ближнего Востока подписали новый договор, который обещает предоставить дополнительные войска для разгрома террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

Документ был подписан после визита президента США Дональда Трампа в столицу Саудовской Аравии на саммит, на котором присутствовали представители 55 исламских стран. В документе, получившим название, Эр-Риядская декларация, в частности, сообщается, что стороны обещают «бороться с терроризмом во всех его формах, устранять его интеллектуальные корни, перекрывать его источники финансирования и принимать все необходимые меры для предотвращения террористических преступлений и борьбы с ними в тесном сотрудничестве между государствами».

Точное число стран-участников Стратегического альянса на Ближнем Востоке станет известно в следующем году. Согласно документу все стороны взяли на себя ответственность собрать «резервные силы в 34 000 военнослужащих для поддержки операций против террористических организаций в Ираке и Сирии, когда это будет необходимо», пишет RT.

* Организация запрещена на территории РФ.