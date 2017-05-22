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Россия
Путин рекомендовал Лаврову и Земану отказаться от курения

Путин рекомендовал Лаврову и Земану отказаться от курения

6:45  22 Мая 2017
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Путин рекомендовал Лаврову и Земану отказаться от курения

Пекин, 22 мая. Президент РФ Владимир Путин посоветовал своему чешскому коллеге Милошу Земану, а также главе российского МИД Сергею Лаврову воздержаться от курения.

Сообщается, что перед началом переговоров в Пекине Земан обратился к Лаврову со словами: Добрый день, господин министр, Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить».

На что слышавший это российский глава с улыбкой ответил, что он не рекомендует курение, говорится в материале Газеты.ру.

Ирина Новикова
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