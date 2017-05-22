Освистание на «Быковнянских могилах» и другие скандалы семьи Порошенко

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Украинский президент Петр Порошенко вместе с женой были освистаны в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы». Политик выступал там с речью, которая была приурочена ко Дню памяти жертв репрессий. Этот день отмечается ежегодно 21 мая.

Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» находится в Киевской области. Там расположено самое крупное на Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий, которые проводились силами НКВД в конце 1930−1940-х годах. Мемориальный комплекс там был заложен в 1994 году.

После того как выступление Порошенко закончилось, украинцы решили задать главе государства неудобные вопросы и пожаловались на коррупцию.

«Как так получилось, что в самом бедном государстве Европы богатый президент?!» , — возмутился кто-то из толпы.

От украинского лидера также потребовали «придержать судей, чтобы не воровали». На что президент поспешил ответить, что сейчас для этого и проводится судебная реформа.

Внятных ответов от Порошенко украинцы так и не дождались. Глава государства, поняв, что обстановка накаляется и недовольные граждане уже начинают его перебивать, решил ретироваться.

Когда украинский президент с женой покидали территорию заповедника, вслед им неслось: «Ганьба!» («Позор!» — Прим. ФАН), «Брехло!» и «В отставку!».

Этот инцидент попал на видео, которое стало активно распространяться в социальных сетях. И, конечно, пользователи не могли его не прокомментировать.

«Да-а, жалкое было зрелище. Это ему не в Европе, изображать из себя ее защитника. Там еще пока верят. Правда, уже не все. А в окружении своего народа сразу сдулся. Но надо отметить, что претензии у собравшихся были чисто житейские, по теме его выступления, кажется, претензий ни у кого не было. А ведь говорил он страшные вещи», — пишет один из очевидцев позорного бегства Порошенко.

Некоторые пользователи недоумевают, почему украинцы недовольны новой властью и напоминают: «За что скакали… То и получите…».

А фаталисты считают, что: «От судьбы не убежишь». И «Это начало конца!».

«Можно только «позавидовать» такой народной популярности…», – считают в социальных сетях.

«Ребята, это катастрофа, государство разваливается на наших глазах», — пишут украинцы.

Один из комментаторов шутливо предположил, что граждане Украины «Все еще обижаются из-за российских соцсетей».

«И что Петро запретит на этот раз?», — гадают в Интернете.

Отреагировали на скандальное бегство Порошенко и в Совете Федерации РФ. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter написал, что глас украинского народа емко и эмоционально подвел итоги президентства главы Украины.

Vox Populi: прокричав Порошенко "Брехло!" и "Позор!", часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 21, 2017

Сенатор добавил, что как украинцы смогут прожить без российских социальных сетей, так они смогут прожить и без Порошенко, Турчинова и Парубия, если на то пошло.

Порошенко: украинцы смогут прожить без росс. сетей. Так они смогут прожить и без Порошенко, Турчинова и Парубия, если на то пошло. Жили же. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 21, 2017

И отметил, что отличительная черта киевский власти — стремление причинить максимум вреда Украине и ее гражданам.

Отличит. черта киевский власти - стремление причинить максимум вреда Украине и ее гражданам. С интересом наблюдаем, что там еще придумают... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 21, 2017

Между тем, это не первый скандал участником которого становится президент Украины. Ранее Порошенко уже рассмешил Интернет, пританцовывая во время подписания безвиза с Евросоюзом для граждан Украины.

Младший сын украинского президента не отстает от отца. Так во время пресс-конференции, приуроченной к окончанию «Евровидения», Порошенко пришлось объяснять журналистам, почему его отпрыск надел футболку с надписью «Russia».

«Это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни», — оправдался политик за сына как мог и заявил, что провел с ним воспитательную беседу.

А вот с женой воспитательную беседу не проведешь. Но приходится Порошенко оправдываться и за нее. Так, на той же пресс-конференции главе Украины задали вопрос о том, как его супруга Марина стана телеведущей на одном из телеканалов, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Как утверждают злые языки в этом можем просматриваться некоторый сговор между главой государства и самым богатым человеком в стране.

Еще один скандал случился с супругой страны во время открытия музыкального конкурса «Евровидение» в Киеве. Марина Порошенко шокировала зрителей своей вступительной речью на ломаном английском. Все без исключения отметили ужасающий акцент первой леди Украины, а кто-то и вовсе предположили, что она была пьяна.