Доступ к мощам Николая Чудотворца отроют в храме Христа Спасителя в понедельник

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Москва, 22 мая. Мощи святого Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя, где их торжественно принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доступ к святыне откроют в понедельник с 14.00 до 21.00 мск.

Мощи одного из самых почитаемых христианских святых доставили из итальянского Бари. На богослужении в храме Христа Спасителя по случаю прибытия святыни патриарх отметил, что мощи помогут многим ощутить помощь Николая Чудотворца и «открыть духовную красоту жизни христианской общины».

Доступ к святыне откроют в понедельник с 14.00 до 21.00. С 23 мая до 13 июля поклониться мощам можно будет ежедневно с 8.00 до 21.00 мск.

Как сообщают «Известия», для паломников организуют специальные автобусы, где можно будет отдохнуть и перекусить.

13 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург.