Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Доступ к мощам Николая Чудотворца отроют в храме Христа Спасителя в понедельник

Доступ к мощам Николая Чудотворца отроют в храме Христа Спасителя в понедельник

6:12  22 Мая 2017
68

Доступ к мощам Николая Чудотворца отроют в храме Христа Спасителя в понедельник

Москва, 22 мая. Мощи святого Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя, где их торжественно принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доступ к святыне откроют в понедельник с 14.00 до 21.00 мск.

Мощи одного из самых почитаемых христианских святых доставили из итальянского Бари. На богослужении в храме Христа Спасителя по случаю прибытия святыни патриарх отметил, что мощи помогут многим ощутить помощь Николая Чудотворца и «открыть духовную красоту жизни христианской общины». 

Доступ к святыне откроют в понедельник с 14.00 до 21.00. С 23 мая до 13 июля поклониться мощам можно будет ежедневно с 8.00 до 21.00 мск. 

Доступ к мощам Николая Чудотворца отроют в храме Христа Спасителя в понедельник

Как сообщают «Известия», для паломников организуют специальные автобусы, где можно будет отдохнуть и перекусить. 

13 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург.

#патриархкирилл #николайчудотворец
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть