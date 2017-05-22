МИД Ирана обвинил США в выкачке денег из Саудовской Аравии

В закладки

Скопировать

Тегеран, 22 мая. Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты намерены выкачать деньги из Саудовской Аравии.

«Иран сразу после настоящих выборов был атакован американским президентом в этом оплоте демократии и умеренности. Внешняя политика или просто выкачивание из Саудовской Аравии $480 млрд?», — говорится в сообщении министра в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе поездки американского главы в Саудовскую Аравию был заключен ряд контрактов на миллиарды долларов, в частности соглашение о поставках оружия Эр-Рияду на сумму почти $110 млрд.