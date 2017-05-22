Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
МИД Ирана обвинил США в выкачке денег из Саудовской Аравии

МИД Ирана обвинил США в выкачке денег из Саудовской Аравии

5:57  22 Мая 2017
47

МИД Ирана обвинил США в выкачке денег из Саудовской Аравии

Тегеран, 22 мая. Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты намерены выкачать деньги из Саудовской Аравии.

«Иран сразу после настоящих выборов был атакован американским президентом в этом оплоте демократии и умеренности. Внешняя политика или просто выкачивание из Саудовской Аравии $480 млрд?», — говорится в сообщении министра в Twitter.МИД Ирана обвинил США в выкачке денег из Саудовской Аравии

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе поездки американского главы в Саудовскую Аравию был заключен ряд контрактов на миллиарды долларов, в частности соглашение о поставках оружия Эр-Рияду на сумму почти $110 млрд.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть