Врачи назвали самые клещеопасные регионы России

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Москва, 22 мая. Специалисты Роскомнадзора назвали российские регионы, в которых вероятность подвергнуться укусу энцефалитного клеща наиболее высока.

Сообщается, что в список на текущий год вошли примерно 50 районов и областей. Отмечается, что самыми опасными признаны Республика Бурятия, Иркутская область, Пермский край, Свердловская, Томская, Новосибирская и Тюменская области.

Добавим, что безопасными районами считаются Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Волгоградская и Астраханская области, а также Мурманск и Магадан.

Ранее Газета.ру сообщала, что в России за неделю число обратившихся за медицинской помощью в связи с укусами клещей выросло на треть, достигнув 93 тыс. человек.