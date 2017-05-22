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Происшествия
Два человека стали жертвами страшного ДТП на Сахалине

Два человека стали жертвами страшного ДТП на Сахалине

5:21  22 Мая 2017
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Два человека стали жертвами страшного ДТП на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 мая. Два человека погибли на Сахалине в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля.

Сообщается, что страшная авария произошла в воскресенье в Макаровском районе. По словам очевидцев, автомобиль Toyota Carina ED буквально влетел под грузовик Isuzu.

В результате ДТП легковушка получила сильные повреждения, находившихся в ней людей насмерть зажевало искореженным металлом.

У грузовика пострадала передняя часть. Отмечается, что водитель грузовой машины получил сильный ушиб головы, однако от госпитализации отказался. 

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ирина Новикова
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