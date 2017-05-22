Два человека стали жертвами страшного ДТП на Сахалине
В закладки
Южно-Сахалинск, 22 мая. Два человека погибли на Сахалине в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля.
Сообщается, что страшная авария произошла в воскресенье в Макаровском районе. По словам очевидцев, автомобиль Toyota Carina ED буквально влетел под грузовик Isuzu.
В результате ДТП легковушка получила сильные повреждения, находившихся в ней людей насмерть зажевало искореженным металлом.
У грузовика пострадала передняя часть. Отмечается, что водитель грузовой машины получил сильный ушиб головы, однако от госпитализации отказался.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
Комментарии