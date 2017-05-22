NASA сообщило дату экстренного выхода экипажа МКС в открытый космос
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Вашингтон, 22 мая. Пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщила, что 23 мая состоится внеплановый выход в открытый космос астронавтов НАСА Пегги Уитсон и Джека Фишера.
Сообщается, что члены экипажа МКС выйдут в космос для замены вышедшего из строя ретранслятора.
В сообщении отмечается, что в воскресенье был проведен анализ готовности экипажа к выходу в открытый космос, говорится в материале Газеты.ру.
Напомним, что один из двух MDM–ретрансляторовов МКС вышел из строя в субботу.
В NASA подчеркнули, что случившееся не несет опасности для жизни экипажа и работы станции.
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