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Россия
Главком ВКС РФ рассказал об усилении системы ПВО СНГ

Главком ВКС РФ рассказал об усилении системы ПВО СНГ

4:45  22 Мая 2017
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Главком ВКС РФ рассказал об усилении системы ПВО СНГ

Москва, 22 мая. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев заявил, что существует возможность усиления системы противовоздушной обороны СНГ.

По словам Бондарева, являющегося главой координационного совета по ПВО при совете министров СНГ, усилению будет способствовать создание единых региональных систем и, как следствие, создание объединенной системы ПВО.Главком ВКС РФ рассказал об усилении системы ПВО СНГ

По его словам, в целях совершенствования сотрудничества и контролирования системы разработаны и подписаны соглашения о создании объединенных систем ПВО между Россией и Арменией, Белоруссией и Казахстаном.

Ирина Новикова
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