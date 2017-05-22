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Происшествия
Сцена ревности между супругами закончилась поножовщиной в Новосибирске

Сцена ревности между супругами закончилась поножовщиной в Новосибирске

4:17  22 Мая 2017  /обновлено: 4:17  22 Мая 2017
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Сцена ревности между супругами закончилась поножовщиной в Новосибирске

Новосибирск, 22 мая. В Новосибирске сцена ревности между семейной парой закончилась кровавой поножовщиной.

По информации регионального управления МВД, супруга приревновала своего супруга к другой женщине. Вспылив, женщина накинулась на вторую половину с ножом и ударила.

После этого инцидента мужчина обратился в ближайшее медицинское учреждение. В больницу вызвали полицейских. После рассказа потерпевшего сотрудники правоохранительных органов приняли решение задержать ревнивую супругу. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Сцена ревности между супругами закончилась поножовщиной в Новосибирске

Настасья Шеркунова
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