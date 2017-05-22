Опубликованы фото жуткого ДТП с автобусами в Барнауле

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Барнаул, 22 мая. В социальных сетях появились фотографии с места жуткой аварии с участием автобусов в Барнауле.

Массовая авария произошла накануне. На проспекте Строителей столкнулись несколько автобусов, в которых находились пассажиры. По информации местных СМИ, во время ДТП никто не получил серьезных увечий.

Транспортные средства, попавшие в ДТП, получили сильные повреждение. После аварии на данном участке образовалась пробка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности ДТП.